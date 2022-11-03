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Тюмень примет областной чемпионат по греко-римской борьбе

Спорт, 17:46 03 ноября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат и первенство области по греко-римской борьбе пройдет в Тюмени 5 ноября. Поединки в споршколе "Прибой" начнутся в 10 часов. На ковер выйдут 270 спортсменов.

Кроме воспитанников секций областной столицы, в числе участников борцы Тобольска, Викуловского, Упоровского, Уватского, Вагайского районов и Голышманово.

Турнир даст не только соревновательный опыт, также это шанс войти в список областной сборной по греко-римской борьбе и получить возможность показать себя на состязаниях окружного и российского уровня.

В рамках соревнований участники 2008-2009 годов рождения также поспорят за победу в личном первенстве в зачет XXVI спартакиады учащихся Тюменской области.

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# греко-римская борьба

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