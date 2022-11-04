Александр Моор поздравил Героя Социалистического труда Михаила Буянова с 85-летием

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

С 85-летием поздравил Героя Социалистического труда Михаила Ивановича Буянова губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Ваш жизненный и профессиональный путь – пример настоящей преданности профессии, высокой ответственности и умения достигать поставленных целей. Примите искреннюю благодарность за добросовестный самоотверженный труд, а также теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни", - говорится в поздравительной телеграмме.

Михаил Буянов является Заслуженным строителем Российской Федерации. Всего в Тюменской области проживают четыре Героя Социалистического труда, сообщает информационный центр регионального правительства.