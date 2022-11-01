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Александр Моор поздравил ветеранов и сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником

Губернатор, 09:07 10 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

История тюменского управления МВД России ведет свое начало со времен Великой Отечественной войны. В его рядах служили фронтовики и они заложили традиции, которые достойно продолжает нынешнее поколение правоохранителей. Даже в мирные годы сотрудники ведомства совершали и совершают подвиги в борьбе с преступностью, с честью выполняют служебный долг.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя ветеранов и сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником.

По словам главы региона, координация и концентрация деятельности разных уровней власти и органов внутренних дел позволяют обеспечить в регионе стабильную обстановку и общественный порядок. Активно реализуются в Тюменской области целевые комплексные программы по профилактике правонарушений, повышению безопасности дорожного движения и борьбе с наркотиками.

"Особые слова признательности - ветеранам управления. Ваш опыт, пример верного служения Закону и Отечеству, а также готовность всегда помочь профессиональным советом востребованы молодыми специалистами. Благодарю ветеранов и действующих сотрудников за честную и добросовестную службу! Желаю всем вам здоровья, счастья, мира и благополучия, успешного выполнения всех, стоящих перед вами задач!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День сотрудника органов внутренних дел

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