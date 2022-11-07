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Жительницу Омутинского района за пьяную езду отправили в колонию-поселение

Происшествия, 16:20 07 ноября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За неоднократную пьяную езду жительница Омутинского района лишилась свободы и автомобиля, сообщает прокуратура Тюменской области.

36-летняя жительница с. Ситниково, будучи осужденной в декабре 2021 года за пьяное вождение, в ночь на 30 июля 2022 года в состоянии опьянения вновь управляла автомобилем DAEWOO. Ее остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.

Суд назначил женщине четыре месяца лишения свободы в колонии-поселении и на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль конфискован в доход государства.

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# пьяная езда , суд , уголовное дело

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