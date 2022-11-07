Тоболячка открыла цветочный магазин с помощью программы "Самозанятость"

| Фото: архив Ларисы Пучковой | Фото: архив Ларисы Пучковой

Лариса Пучкова из Тобольска получила 192 тыс. рублей по программе "Самозанятость" и открыла цветочный магазин в апреле 2022 года.

Реализоваться в бизнесе ей помог кадровый центр "Работа России" Тюменской области. Лариса Пучкова защитила свой бизнес-план и получила финансовую помощь, которую потратила на рекламу, оформление магазина и приобретение оргтехники и мягких игрушек.

"Специалисты центра во всем помогали, консультировали, подсказывали в каком формате составлять бизнес-план, указывали на недочеты, которые я оперативно исправляла", - добавила она.

По словам предпринимательницы клиенты пошли не сразу, но магазин уже приносит прибыль.

"Клиентскую базу конечно нужно нарабатывать. Я не первый год в цветочном деле, много лет проработала продавцом и помощником руководителя, знаю всю работу изнутри. После смены руководителя магазина осталась без работы, с новым хозяином отношения не сложились. Решила уйти в свободное плавание и открыть свое дело. Создание цветочных композиций для меня не составляет труда", - отметила Лариса Пучкова.

Сырье она берет в Тюмени на цветочных базах. Наибольшей популярностью у клиентов пользуются розы и хризантемы.

"Классические цветы всегда актуальны. Экзотические – на любителя, их заказывают в единичных экземплярах", - пояснила Лариса Пучкова.

В планах у нее расшириться и создать рабочие места. Конкуренция в цветочном бизнесе большая. По мнению Ларисы Пучковой, чтобы он стал успешным, на начальном этапе нельзя сильно завышать цены.

"Мы внимательно выслушиваем покупателей, стараемся исполнять все их пожелания. Не повышаем сильно цены. Изучаем покупательский спрос, предлагаем много сопутствующих товаров", - поделилась она.

Начинающим предпринимателям Лариса Пучкова пожелала упорства и бесстрашия.

"Чтобы не случилось, нужно идти вперед. Набивать шишки, учиться преодолевать все трудности. Если не сдаваться, то обязательно все получится", - подытожила она.

| Фото: архив Ларисы Пучковой | Фото: архив Ларисы Пучковой

Ирина Шемякина