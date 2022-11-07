  • 7 ноября 20227.11.2022понедельник
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тоболячка открыла цветочный магазин с помощью программы "Самозанятость"

Экономика, 17:15 07 ноября 2022

архив Ларисы Пучковой | Фото: архив Ларисы Пучковой

Лариса Пучкова из Тобольска получила 192 тыс. рублей по программе "Самозанятость" и открыла цветочный магазин в апреле 2022 года.

Реализоваться в бизнесе ей помог кадровый центр "Работа России" Тюменской области. Лариса Пучкова защитила свой бизнес-план и получила финансовую помощь, которую потратила на рекламу, оформление магазина и приобретение оргтехники и мягких игрушек.

"Специалисты центра во всем помогали, консультировали, подсказывали в каком формате составлять бизнес-план, указывали на недочеты, которые я оперативно исправляла", - добавила она.

По словам предпринимательницы клиенты пошли не сразу, но магазин уже приносит прибыль.

"Клиентскую базу конечно нужно нарабатывать. Я не первый год в цветочном деле, много лет проработала продавцом и помощником руководителя, знаю всю работу изнутри. После смены руководителя магазина осталась без работы, с новым хозяином отношения не сложились. Решила уйти в свободное плавание и открыть свое дело. Создание цветочных композиций для меня не составляет труда", - отметила Лариса Пучкова.

Сырье она берет в Тюмени на цветочных базах. Наибольшей популярностью у клиентов пользуются розы и хризантемы.

"Классические цветы всегда актуальны. Экзотические – на любителя, их заказывают в единичных экземплярах", - пояснила Лариса Пучкова.

В планах у нее расшириться и создать рабочие места. Конкуренция в цветочном бизнесе большая. По мнению Ларисы Пучковой, чтобы он стал успешным, на начальном этапе нельзя сильно завышать цены.

"Мы внимательно выслушиваем покупателей, стараемся исполнять все их пожелания. Не повышаем сильно цены. Изучаем покупательский спрос, предлагаем много сопутствующих товаров", - поделилась она.

Начинающим предпринимателям Лариса Пучкова пожелала упорства и бесстрашия.

"Чтобы не случилось, нужно идти вперед. Набивать шишки, учиться преодолевать все трудности. Если не сдаваться, то обязательно все получится", - подытожила она.

архив Ларисы Пучковой | Фото: архив Ларисы Пучковой

Ирина Шемякина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнес , самозанятость , цветы , Центр занятости населения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:15 07.11.2022Тоболячка открыла цветочный магазин с помощью программы "Самозанятость"
15:25 07.11.2022Выпуск инновационных строительных блоков запустила компания в Тюмени
14:19 07.11.2022Предприниматели Тюменской области получат поддержку на рекламное продвижение
13:23 07.11.2022Тюменских самозанятых из индустрии HoReCa научат продвигать продукцию накануне Нового года