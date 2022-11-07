Мобилизованных в Тюмени обеспечили лекарствами и зимней экипировкой

| Фото: Александр Моор в Telegram (скриншот) | Фото: Александр Моор в Telegram (скриншот)

Всем видами довольствия обеспечены мобилизованные тюменцы, проходящие подготовку на полигоне ТВВИКУ на оз. Андреевское.

Об этом рассказал глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале 7 ноября.

Тюменцы получили обмундирование, экипировку, в том числе, качественную зимнюю одежду и лекарства. Комплекты переданы именным подразделениям, Росгрвардии и Ишимскому полку.

"Подготовка земляков идет полным ходом. Инструкторы обучают парней с учетом новых технологий и опыта специальной военной операции. Бойцы изучают взрывное дело и тактическую медицину. Важно довести все действия до автоматизма", - отметил губернатор.