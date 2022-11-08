Четырехмиллионную тонну полиэтилена выпустили на ЗапСибНефтехиме

| Фото: sibur.ru | Фото: sibur.ru

Четырехмиллионную тонну полиэтилена произвели на ЗапСибНефтехиме в Тобольске 8 ноября. Из этого объема продукции можно создать более 850 тыс. км труб диаметром 200 мм, сообщает предприятие.

Всего в цехах более 1 тыс. 500 рабочих выпускают 32 марки полиэтилена, из которой делают разные виды пленок, упаковку, выдувную тару и трубную продукцию.

Напомним, что первые гранулы полиэтилена на собственном сырье получили на ЗапСибНефтехиме в октябре 2019 года с опережением первоначального срока почти на квартал. Исходным материалом для них служит этилен, выпускаемый на установке "Пиролиз", мощность которой составляет 1,5 млн т в год.