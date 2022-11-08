Владимир Якушев назвал работу по поддержке семей мобилизованных приоритетом властей

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Системная работа по поддержке семей мобилизованных является одним из приоритетов работы властей. Эти вопросы необходимо рассматривать в первоочередном порядке, индивидуально и внимательно.

Об этом заявил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

"Наша задача – каждую семью защитников Отечества окружить заботой и теплом: они ни в коем случае не должны оставаться со своими трудностями один на один. В нынешней ситуации стоит занять активную позицию и еще раз спросить: не нужна ли вам дополнительная помощь? И ни одна просьба не должна остаться без внимания", – подчеркнул полпред.

Он также поручил держать на контроле работу пунктов временного размещения, открытых в регионах Уральского федерального округа для вынужденных переселенцев из ДНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В регионах, по его словам, сформирован достаточный запас мест для размещения вновь прибывающих. Людям оказывают необходимую помощь по получению документов, медицинской помощи, трудоустройству, устройству детей в школы и детские сады.

Еще одной темой оперативного совещания, по информации пресс-службы полпреда, стало восстановление прав обманутых дольщиков. С начала года из Единого реестра проблемных объектов ушло 77 долгостроев УФО. До конца 2023 года предстоит исключить из реестра еще 59 проблемных объектов.