64 тюменца пострадали в гололед с 4 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36 обращений поступило в травмпункт Областной клинической больницы № 2 с 4 по 6 ноября. Еще 28 человек обратились за помощью 7 ноября. В основном - с переломами или ушибами лучевой кости, лодыжки, а также с тяжелыми переломами в связи с ДТП.

"Это 5-10 процентов от общей числа поступивших в эти дни обращений. Большая часть пациентов отправлена на амбулаторное лечение. Госпитализация не потребовалась", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

В гололед врачи советуют передвигаться по улицам осторожно: чуть наклонив корпус вперед и наступая на всю подошву. При этом руки нужно держать свободными. Не стоит забывать держаться за перила при подъеме по лестнице или спуске с нее. Если травмы избежать не удалось, не нужно заниматься самолечением, следует обратиться за медпомощью в ближайший травмпункт.

Напомним, в Тюмени находятся два травмпункта. Один расположен в кабинете № 107 в филиале городской поликлиники № 5 по ул. Вьюжной, 6а. Прием пациентов с травмами рук и ног ведется без предварительной записи по будням с 8 до 20 часов, в субботу — с 9 до 16 часов.

Второй травмпункт находится в ОКБ № 2: детский — по ул. Мельникайте, 75 к. 2; взрослый — по ул. Мельникайте, 75 ст. 3. Оба работают круглосуточно.

Медицинскую помощь пострадавшим с травмами головы и лица, в том числе несовершеннолетним, оказывают только во взрослом приемном отделении ОКБ № 2.

Инна Пахомова