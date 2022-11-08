Тюменские депутаты: в городе активно развивается молодежная политика

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Более 145 тыс. жителей Тюмени от 5 до 30 лет приняли участие в мероприятиях сферы молодежной политики в 2021 году. Более 92 тыс. несовершеннолетних тюменцев воспользовались услугами учреждений дополнительного образования. Благодаря инициативе некоммерческих организаций, предпринимателей, общественных объединений в городе состоялось 240 мероприятий.

Темпы развития в областном центре молодежной политики тюменские депутаты обсудили в ходе 37-го заседания городской думы. Народные избранники отметили высокий уровень исполнения муниципальной программы "Реализация молодежной политики в городе Тюмени "Молодежь Тюмени" на 2021-2026 годы".

Так, депутат Альбина Селезнева отметила, что в Тюмени активизировалась работа спорторганизаторов. По ее словам, дети все больше занимаются физической культурой во дворах.

Евгений Бакро обратился к представителям городской администрации с просьбой отразить в следующем докладе, как достижение показателей программы отражается на снижении подростковой преступности.

По мнению депутата Сергея Пыхалова, в Калининском административном округе меньше объектов для занятий творчеством и спортом, чем в других районах Тюмени.

С этим не согласился заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов. Он подчеркнул, что в Калининском округе созданы одни из лучших условий для комплексного развития личности.

"В Тюменской слободе для всех жителей города функционирует большой спорткомплекс "Академия спорта". В прошлом году открыла свои двери школа дополнительного образования "Гармония". Во многих дворах налажена работа спорторганизаторов. Разрабатывается концепция развития парка Комарово", – напомнил он.

По мнению Натальи Проскуряковой, мощным спортивным ядром областного центра является также экопарк Затюменский, где горожане ежедневно занимаются йогой, скандинавской ходьбой, воркаутом и другими видами спорта.

"Благодаря таким многофункциональным объектам, как открывшееся недавно спортивное ядро гимназии № 1 в областном центре большое количество спортивных мероприятий проходят на территории школ. Для молодежи и людей старшего возраста создаются все условия для занятий спортом и организации досуга по месту жительства", – подвел итог председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Николай Ступников