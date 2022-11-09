Московская компания "Страна М2" выиграла аукцион по КРТ улиц Дамбовская – Мельникайте в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ООО СЗ "Страна М 2" признано победителем аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская – Мельникайте Тюмени общей площадью 8 га. Компания зарегистрирована в Москве. Сумма контракта составила 106 млн 670 тыс. 958 рублей.

Протокол о результатах аукциона доступен на сайте администрации Тюмени. Начальная цена аукциона составляла 104 тыс. 682 рубля. К участию были допущены две тюменские компании: ООО "Сибпродторг", "УЛЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" и московская "Страна М2".

В ходе комплексного развития территории улиц Дамбовская – Мельникайте подрядной организации предстоит снести более 50 домов и гаражей по улицам Волоколамской, Шеленкова, Заимка-Волга, Промышленной и Холодильной. Застройщик сможет возвести на данном участке КРТ несколько домов 25-этажной высоты с обеспеченной социальной инфраструктурой.

Всего в Тюмени на 11 октября 2022 г. заключили договоры КРТ по пяти территориям общей площадью 97,3 га. Предполагается снос более 40 тыс. кв. метров и строительство более 970 тыс. кв. метров жилья.

Анжела Лебедева