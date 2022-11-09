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Жителю Уватского района вручили медаль Жукова за героизм и спасение сослуживца во время СВО

Политика, 17:13 09 ноября 2022

Жителю Уватского района Сергею Швалёву вручили медаль Жукова за героизм и спасение сослуживца во время специальной военной операции. Церемония передачи государственной награды Российской Федерации состоялась в Солянском сельском доме культуры.

"В этот день мы чествуем земляка, удостоенного указом президента России государственной награды - медали "Жукова" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга", - сообщил глава Уватского района Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

Сергей родом из Солянки. Весной 2022 года в первых рядах вступил в добровольческий отряд специального назначения РФ. Участвовал в операциях при освобождении территорий Луганской и Донецкой народных республик. Во время боев, при обстреле, получил контузию и осколочное ранение в ногу. Сергей, не жалея себя, с другими бойцами вынес из-под огня раненого старшину.

"Выражаю искреннюю благодарность Сергею и его маме – Раисе Анатольевне, за патриотизм, мужество, верность воинскому и гражданскому долгу, за подвиг перед Отечеством! Вы - наша гордость", - подчеркнул Вячеслав Елизаров.

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# спецоперация , Уватский район

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