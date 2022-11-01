Александр Моор: Тюменская область - надежный тыл для нашей армии

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область - ваш надежный тыл. С такими словами обратился глава региона Александр Моор к мобилизованным военнослужащим, которые отправляются на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

Торжественные проводы состоялись на железнодорожном вокзале в Тюмени 9 ноября.

"Жители Тюменской области написали и отправили сотни писем нашим солдатам. В этих письмах слова веры, поддержки. Я читал некоторые из них. Дети пишут, что верят в вас и гордятся вами. Люди старшего поколения молят Бога, чтобы Он дал вам верных товарищей по оружию. Потому что только вместе вы сможете пройти испытания, которые выпали на вашу долю. Удачи вам. Нас ждет только победа", – обратился к солдатам и офицерам Александр Моор.

Мобилизованные военнослужащие прошли обучение в Тюменской области. С ними работали офицеры, имеющие боевой опыт, отметил заместитель начальника Тюменского гарнизона полковник Владимир Бузин. Бойцы прошли тактическую, огневую, саперную, медицинскую подготовку.

Со словами духовного напутствия к воинам-сибирякам обратились благочинный Тюменского благочиния Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви, протоиерей Андрей Сбитнев и муфтий Центрального духовного управления мусульман России по Сибири и Дальнему Востоку Ильдар Зиганшин. Поддержать мобилизованных тюменцев пришли родные и близкие.

Вместе с военнослужащими в зону проведения СВО отправлен гуманитарный груз: одежда, снаряжение, продовольствие, книги, а также 540 экземпляров тюменских газет и журналов.

По традиции тюменские юнармейцы передали солдатам и офицерам письма земляков со словами поддержки. Кроме того, в Тюмени зарождается новый обычай – каждому бойцу, идущему на защиту Родины, "серебряные волонтеры" вручили памятные монеты в символический долг. "Ведь есть неизменное правило - если человек берет что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть", - прокомментировал смысл акции Александр Моор. На аверсе памятной монеты есть надпись "Вернись домой с победой!". Это послание всем нашим защитникам.

"У каждой эпохи свои герои. 81 год назад, в Великую Отечественную войну наши деды и прадеды тоже уходили на фронт. Это были не профессиональные военные, а обычные люди. В суровых условиях они стали сильнейшей армией в мире и одержали народную Победу. Я уверен, что так будет и сейчас", – подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко