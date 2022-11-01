  • 10 ноября 202210.11.2022четверг
  • USD61,0611
    EUR61,2445
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени у новой школы в Ямальском-2 построили многофункциональную спортплощадку

Экономика, 10:47 10 ноября 2022

ГУС Тюменской области

Резиновое покрытие физкультурно-спортивной зоны у строящейся школы в микрорайоне Ямальский-2 в Тюмени уложила подрядная бригада. Объект многофункциональный: летом здесь можно проводить соревнования по игровым видам спорта, а зимой заливать каток, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Покрытие изготавливается из резиновой крошки размерами 2-4 мм. Для окрашивания различных зон используются красящие пигменты. Общая площадь благоустраиваемой территории превышает 3 тысячи кв. метров.

Подрядчик даёт на покрытие пятилетнюю гарантию.

ГУС Тюменской области

Школа на 1200 мест в Ямальском-2 строится на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Открытие запланировано в сентябре 2023 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инфраструктурный займ , спортивная площадка , строительство школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:47 10.11.2022В Тюмени у новой школы в Ямальском-2 построили многофункциональную спортплощадку
10:03 10.11.2022Голосовой помощник Алиса поможет перевести деньги через СБП
17:46 09.11.2022В России материнский капитал на первого ребенка составит 590 тысяч рублей
15:23 09.11.2022Электрический мини-трактор компании из Тюмени планируют применять в Египте и Эфиопии