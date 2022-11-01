В Тюмени у новой школы в Ямальском-2 построили многофункциональную спортплощадку

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

Резиновое покрытие физкультурно-спортивной зоны у строящейся школы в микрорайоне Ямальский-2 в Тюмени уложила подрядная бригада. Объект многофункциональный: летом здесь можно проводить соревнования по игровым видам спорта, а зимой заливать каток, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Покрытие изготавливается из резиновой крошки размерами 2-4 мм. Для окрашивания различных зон используются красящие пигменты. Общая площадь благоустраиваемой территории превышает 3 тысячи кв. метров.

Подрядчик даёт на покрытие пятилетнюю гарантию.

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

Школа на 1200 мест в Ямальском-2 строится на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Открытие запланировано в сентябре 2023 года.