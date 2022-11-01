Тюменский производитель гофротары на 20 % увеличил производство за счет высокотехнологичной линии

| Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

На 20 % увеличил производство продукции завод "Гофропак Тюмень" за счет ввода новой высокотехнологичной линии. Стоимость проекта модернизации производства – 55 млн рублей, а прогнозируемый объем выпускаемой продукции - 43 млн кв. м в год, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

По договору лизинга предприятие приобрело линию сухой части гофроагрегата производства JUSTU. За счет нового оборудования увеличена производительность работ и значительно уменьшен объем технологических отходов. За три месяца завод произвел и реализовал более 11 млн кв. м гофрокартона и изделий из него, уточняется в сообщении.

Предприятие постоянно совершенствует производственные процессы. Эффективность выбранной стратегии доказывает рост выручки предприятия: если в 2020 г. речь шла о 761 млн рублей, то в 2021 - 1 млрд 735 млн 318 тыс. рублей.

| Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

Компания "Гофропак Тюмень" является одним из лидеров по производству гофротары в Уральском и Сибирском федеральных округах. Она обеспечивает своей продукцией крупнейшие предприятия Тюменской области: Ялуторовский молочный комбинат АО "Данон Россия", птицефабрика "Продо Тюменский бройлер", Ишимский мясокомбинат, тепличный комбинат "ТюменьАгро", Ишимская кондитерская фабрика "Кондитер Профи". География поставок - Тюменская, Омская, Челябинская, Свердловская, Курганская области, Пермский край. Прорабатывается вопрос экспорта в Казахстан.

Отметим, что гофрокартон вырабатывается из бумаги и картона на высокотехнологичных линиях — гофроагрегатах. Оборудование обеспечивает полный производственный цикл. Современная гофролиния имеет две части: мокрую и сухую. Изготавливают гофрокартон непосредственно на первой части линии. На второй его разрезают в поперечном и продольном направлениях по заданным размерам и подготавливают к транспортировке или дальнейшей переработке.

| Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

В этом году завод отметит 20 лет со дня основания. Здесь трудятся 200 человек, а объем выпускаемой продукции в сутки составляет более 200 тыс. кв. м.