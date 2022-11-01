Два дома на 48 квартир для льготников построят в Викуловском районе в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два дома на 48 квартир построят в Викуловском районе в 2023 году. Новые квартиры будут предназначены для детей-сирот и селян-участников программы переселения из ветхих и аварийных домов.

Об этом в прямом эфире в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте рассказал глава Викуловского района Андрей Лотов.

За 9 месяцев 2022 года в Викуловском районе введено в эксплуатацию более 1,5 тыс. кв. метров. Это в основном ИЖС. В следующем году при поддержке регионального правительства будут построены дома по социальному найму.

"По ремонту дорог в этом году приведено в нормативное состояние более 4 километров 260 метров в восьми населенных пунктах. На 2023 год в трех селах отремонтируем. До конца 2022 года обустроим площадки для посадки-высадки школьников. На 2023 год планируем также работы на дорогах регионального значения", - проинформировал он.

В Викулово в этом году начался ремонт поликлиники. В июле-августе 2023 года объект будет сдан в эксплуатацию. Один учитель и четыре медика получили в 2022 году жилье по социальному найму. Для закрепления молодых специалистов бюджетной сферы муниципалитет компенсируют съем жилья.

Сельскохозяйственный год для Викуловского района закончился успешно – земледельцы собрали рекордный урожай - 88 тыс. 800 тонн зерна.

Анжела Лебедева