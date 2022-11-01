Более 500 тысяч российских семей воспользовались льготной ипотекой с начала 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 тыс. семей России воспользовались ипотечными программами: "Льготная", "Семейная", "Дальневосточная", "IT-ипотека" с начала 2022 года. В общей сложности с января выдано кредитов и компенсаций на сумму почти 1,8 трлн рублей, сообщает ДОМ.РФ.

По словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, ипотечные программы с госучастием имеют ключевое значение для поддержания стабильности отрасли. В этом году с их помощью выдается примерно каждый третий ипотечный кредит.

"Благодаря мерам поддержки граждане эффективно решают жилищный вопрос, а застройщики могут запускать новые проекты жилищного строительства. Так, с начала года на рынок выведено уже 33,5 миллионов квадратных метров нового жилья – примерно столько же, сколько и за аналогичный период прошлого года. Как результат, портфель многоквартирного строительства уже больше двух месяцев удерживается на отметке более 100 миллионов квадратных метров. Последний раз на этом уровне он находился в апреле 2020 года", – сказал он.

Особый интерес население проявляет к "Семейной ипотеке", которая к тому же имеет большое демографическое значение. С начала года с её помощью улучшили жилищные условия около 140 тыс. семей – кредитов выдано уже больше, чем за весь прошлый год. Общая сумма выданных займов за всё время реализации программы превысила 1,5 трлн рублей.

Выплаты на погашение ипотеки в размере до 450 тыс. рублей с начала года получили около 150 тысяч российских семей с тремя и более детьми – на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выплаченных компенсаций составила 67 млрд рублей.

Подробно узнать об условиях льготных ипотечных программ для улучшения жилищных условий можно на портале спроси.дом.рф или по телефону горячей линии консультационного центра ДОМ.РФ 8-800-775-11-22.