Более 45 % тюменцев досрочно оплатили свои имущественные налоги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область находится в числе регионов с высоким уровнем собираемости имущественных налогов физических лиц. По итогам 2021 года этот показатель составил 99,8 %.

Об этом сообщила заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Иванова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"В этом году мы также надеемся на высокие достижения по данному показателю, который напрямую зависит от платежной дисциплины граждан, - отметила она. – Первого декабря заканчивается срок уплаты налога на имущество физических лиц. На сегодняшний день – уже более 45 % граждан оплатили свои налоги. Это на два процента больше, чем в прошлом году".

Налоговыми органами, по данным Ольги Ивановой, сформировано более 732 тыс. налоговых уведомлений для жителей Тюменской области, из них 88 тыс. для несовершеннолетних детей. Это имущественный налог за владение транспортными средствами, земельными участками, квартирами, домами, гаражами и иными строениями на праве собственности в 2021 году.

Через личный кабинет налогоплательщика направлено 364 тыс. уведомлений.

Налогоплательщика, по словам заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области, все охотнее пользуются этой услугой.

"Их количество за 2021 год увеличилось на 21 процент", - пояснила она.

Исчисленная сумма имущественного налога составила 3,2 млрд рублей. В том числе: земельный налог – 378 млн рублей, на имущество физических лиц – 981 млн, транспортного налога – 1,85 млрд рублей.

"Имущественные налоги – источник доходной части региональных и местных бюджетов, от наполнения которых зависит уровень экономической стабильности, - подчеркнула Ольга Иванова. – А это обеспечение функционирования здравоохранения, образования, культуры, а также реализации социальных программ".

Борис Олейник