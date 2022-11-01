Более 13,5 тыс. договоров на догазификацию заключили в Тюменской области в 2022 году

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 13,5 тыс. договоров на догазификацию заключил АО "Газпром газораспределение Север" в Тюменской области за 2022 год. Из них до границ земельных участков исполнено 8 тыс. 450, в том числе подключено 3 тыс. 585 домовладений, сообщает информационный центр правительства региона.

Воспользовались правом льготной газификации 883 жителя Тюменской области. Всего на эти цели в этом году выделено 94,5 млн рублей.

На начало 2022 года уровень газификации составил 96,9 %. К 2023 году планируется поднять значение до 97,3 %.

Напомним, что газификация за счет средств областного бюджета осуществляется с 2008 года. С апреля этого года размер выплаты по решению регионального правительства увеличен до 90 тыс. рублей. Воспользоваться ей могут горожане 43 льготных категорий: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены малоимущей семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и другие.

Подробная информация размещена на сайте правительства.