73,8 % ипотечных сделок в Тюменской области приходится на вторичный рынок недвижимости

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73,8 % ипотечных сделок приходится на вторичный рынок недвижимости в Тюменской области. К таким выводам пришли аналитики сервиса "Домклик", проанализировав структуру ипотечных кредитов за октябрь 2022 года, сообщается на сайте компании.

Изменение спроса обозначилось еще в июне, а в октябре тенденция закрепилась. За месяц доля сделок на первичном рынке сократилась на 3 %, а на вторичном — увеличилась на 3,4 %. Ранее месячное снижение не превышало 1 %.

В других регионах также лидирует ипотека на объекты вторичного рынка недвижимости. В Свердловской области на этот сегмент пришлось 77,2 % сделок, Краснодарском крае – 66,80 %, Москве – 65 %.

Эксперты объясняют возросшую популярность вторички готовностью продавцов идти на уступки и дисконт.

Оксана Корнеенкова