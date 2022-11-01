В Тюменской области резерв запчастей для сельхозтехники составляет более 1 млрд рублей

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Уборочная кампания благополучно завершена в Тюменской области. Земледельцы начали подготовку к следующему сельскохозяйственному году. Поставщики имеют на своих складах в Тюменской области запчасти на общую сумму, превышающую 1 млрд рублей.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов в прямом эфире в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте.

"Уже сейчас предприятия ведут дефектовку техники, заключают контракты на поставку запчастей. У поставщиков есть большой запас запчастей на своих складах", - добавил он.

Тюменские аграрии в 2022 году собрали рекордный урожай зерновых культур – около 2 млн тонн зерна. Впервые в передовики вырвались исетские полеводы, которые собрали более 200 тыс. тонн при урожайности 39 центнеров с га. Самый большой валовый сбор зафиксирован в Ишимском районе - 288 тыс. тонн. Собрать вовремя и с надлежащим качеством выращенные зерно помогла техника, заметил Владимир Чейметов. Вся техника в регион поступает вовремя.

"Техника как поступала, так и поступает, несмотря на санкции. Так, к примеру, картофелеводы заказывали трактор в Германии еще в конце 2021 года. Он поступил вовремя. Всего предприятия Тюменской области по итогам 2022 года приобрели техники на 11 процентов больше, чем в предыдущем году, на общую сумму более 3 миллиардов 870 миллионов рублей", - сказал директор регионального департамента АПК.

Анжела Лебедева