Тюменцы создадут филиал института допобучения работников нефтегазовой отрасли в Ташкенте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный институт дополнительного образования из Тюмени создаст филиал в Ташкенте. Предложение прозвучало в первый день бизнес-миссии делегации предприятий Тюменской области в Узбекистан. Уже состоялось 25 встреч с 20 компаниями, сообщает Инвестиционное агентство региона.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Алексея Ергалиева, уже на первых переговорах удалось достичь договоренностей по нескольким совместным проектам. Так, в направлении создания электронных научных журналов предприниматель Марсель Кадыров создал платформу "Александрина", которая как раз и генерирует их.

"Уже сегодня перед научными институтами Узбекистана стоит такая задача, а опыта пока нет. Мы готовы им поделиться", - рассказал руководитель.

| Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

А продукт компании INFOVISION Олега Костерина - беспроигрышный вариант для активно развивающихся торговых сетей в Узбекистане. Системы аналитики и инцидентного реагирования в ритейле и производстве уже тиражируется на рынке России, а с недавнего времени также в Казахстане и Киргизии.

"Предварительным результатом первого дня работы компании "Евразия Импэкс" станет второе направление для экспорта – вариант монтажа систем отопления для новых, только строящихся зданий в Узбекистане. Действующая в данный момент система центрального отопления в Ташкенте не рассчитана на бурный рост строительства и хозяин каждого такого здания должен самостоятельно позаботиться о такой системе", - прокомментировал Алексей Ергалиев.

| Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

Предприниматели продолжают свою бизнес-миссию в Узбекистане 16 ноября. 17 ноября также пройдет рад встреч и переговоров.