Перспективы библиотечной системы Тюмени обсудили городские депутаты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сегодня в библиотеках областного центра формируется высокотехнологичная среда. Сегодня посетителем помимо книг, электронных ресурсов и доступа в Интернет предоставляется широкий ассортимент мультимедийного оборудования.

Об этом депутатам сообщила директор городского департамента культуры Ирина Алексеева. Перспективы библиотечной системы как туристического и краеведческого ресурса обсудили на заседании комиссии по социальному развитию 16 ноября.

Депутат Сергей Плесовских обратил внимание коллег на обеспеченность библиотеками жителей новых микрорайонов растущего города. Ирина Алексеева уточнила, что комплексное развитие территорий идет при взаимодействии с городским департаментом имущественных отношений.

"Выстраивается и сотрудничество с застройщиками, - добавила она. – И надо отметить, они понимают, что развитие территорий без социальной инфраструктуры невозможно, а библиотеки сегодня способны охватить множество различных направлений".

Депутат Роман Явныч напомнил, что сегодня все большую популярность получает формат аудиокниги и поинтересовался, существуют ли сегодня планы сделать доступными для прослушивания книги тюменских писателей.

Представитель администрации уточнила, что в настоящее время библиотеки города развивают экскурсионное направление, в том числе, аудиогиды для прогулочных маршрутов по историческим местам.

Подводя итоги работы, председатель постоянной комиссии Елена Бойко отметила, что развитие культуры позволяет делать жизнь тюменцев более качественной и интересной.

"Тем более это важно в непростое время, когда каждому из нас необходимо отдохнуть душой, а сегодня такие возможности у нашего города есть, об этом говорят и цифры посещаемости мероприятий", - добавила она.

Так, по ее словам, развития тюменских библиотек депутаты обсуждают регулярно. "Но то, что мы услышали сегодня в докладе главы городского департамента культуры – это самый настоящий прорыв", - добавила Елена Бойко.

Николай Ступников