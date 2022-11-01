88 из 182 управляющих компаний Тюменской области продлили свои лицензии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лишь 88 из 182 управляющих компаний продлили свои лицензии на управление многоквартирными домами в Тюменской области до 2028 г. Эту процедуру они обязаны проходить раз в пять лет. Заявления поступили от 153 обслуживающих организаций, оставшиеся 29 не сделали это вовремя.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Госжилинспекции Тюменской области, из числа компаний, которые успели вовремя подать заявления, в продлении лицензии отказано 11 управляющим компаниям. Впрочем, дома не останутся без обслуживания.

"Даже в случае непрохождения перелицензирования содержать дома такие управляющие организации будут до момента, пока собственники не выберут новую УК с лицензией. Информация об организациях, которые получили отказ, направляется в органы местного самоуправления для организации этой процедуры", - уточнили в надзорном ведомстве.

Повторно подать заявление на продление лицензии управляющие компании не могут. А у действующих срок заканчивается 11 января 2023 года. При этом у 12 из 29 лицензиатов, которые не обратились за пролонгацией, домов в управлении нет.

По данным на 16 ноября лицензия продлена 14 из 16 управляющий компаний. Отказ получила "УК "Надымчанин" - за неразмещение информации в ГИС ЖКХ. По этому же обстоятельству не продлена лицензия "УК "Эталон", к тому же организация имеет задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате.

Оксана Корнеенкова