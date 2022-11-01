Вручение наград конкурса "Большая перемена" можно посмотреть онлайн

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Студентки тюменских колледжей заняли призовые места на всероссийском конкурсе "Большая перемена", сообщает информационный центр правительства региона.

Учащаяся Тюменского колледжа экономики, управления и права Эвелина Комарова стала победителем, а студентка Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Ирина Овчинникова - призером.

В заключительном этапе конкурса приняли участие 600 молодых людей из 58 регионов России. 150 студентов-победителей выпускных курсов получат по 1 млн рублей, 150 победителей младших курсов — по 200 тыс. рублей.

17 ноября в 22 часа по тюменскому времени начнется церемония закрытия конкурса. Здесь можно присоединиться к трансляции.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, всероссийский конкурс "Большая перемена" организует Росмолодежь, "Россия – страна возможностей", "Большая Перемена" и Российское движение школьников при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России.