  • 18 ноября 202218.11.2022пятница
  • USD60,3894
    EUR62,5712
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская компания "Эврика Агро" получила паспорт безопасности на продукцию

Экономика, 14:32 18 ноября 2022

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Тюменская компания "Эврика Агро" занимается производством опытных партий агрохимикатов. При поддержке центра "Мой бизнес" ей оказана услуга по содействию в получении разрешительной документации, в том числе проведении сертификации, декларировании, аттестации, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

"Эврика Агро" внесена в регистр и получила паспорт безопасности химической продукции на "Агрохимикат Тюменский марка Б". Продукция представляет собой гумино-минеральное удобрение, является стимулятором-адаптогеном для всех видов растений и широко применяется в сельском хозяйстве.

"Специалисты провели комплекс мероприятий, включающий научные исследования, эксперименты, изыскания и производство опытных образцов продукции, зарегистрирован паспорт безопасности. Всё это позволит компании в будущем увеличить объемы производства и получить дополнительную прибыль", - отмечают эксперты.

По словам учредителя Валентины Греховой, в следующем году предприятие планирует вывести продукцию на рынок, в том числе, наладить экспортные поставки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвестиционное агентство Тюменской области , удобрения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:32 18.11.2022Тюменская компания "Эврика Агро" получила паспорт безопасности на продукцию
14:10 18.11.2022В Тюменской области открыто четыре тысячи вакансий в строительной отрасли
13:25 18.11.2022Тюменским предпринимателям доступен B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта"
11:43 18.11.2022Тюменское социальное такси перевозит лежачих больных по трем регионам УФО