Тюменская компания "Эврика Агро" получила паспорт безопасности на продукцию

| Фото: vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Тюменская компания "Эврика Агро" занимается производством опытных партий агрохимикатов. При поддержке центра "Мой бизнес" ей оказана услуга по содействию в получении разрешительной документации, в том числе проведении сертификации, декларировании, аттестации, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

"Эврика Агро" внесена в регистр и получила паспорт безопасности химической продукции на "Агрохимикат Тюменский марка Б". Продукция представляет собой гумино-минеральное удобрение, является стимулятором-адаптогеном для всех видов растений и широко применяется в сельском хозяйстве.

"Специалисты провели комплекс мероприятий, включающий научные исследования, эксперименты, изыскания и производство опытных образцов продукции, зарегистрирован паспорт безопасности. Всё это позволит компании в будущем увеличить объемы производства и получить дополнительную прибыль", - отмечают эксперты.

По словам учредителя Валентины Греховой, в следующем году предприятие планирует вывести продукцию на рынок, в том числе, наладить экспортные поставки.