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Тюменский бизнесмен утаил от налогов 35 миллионов рублей

Происшествия, 13:47 18 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За уклонение от уплаты налогов на 35 млн рублей в Тюмени будут судить руководителя коммерческой компании, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, с мая по октябрь 2021 года предприниматель передавал бухгалтеру документы с заведомо ложными сведениями о выполнении услуг и поставке товаров сторонними организациями, в том числе подложные счета-фактуры.

Данные были в последующем отражены в бухгалтерском учете, а также в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. В результате предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на 35 млн рублей.

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# налоги , суд

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