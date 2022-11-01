Тюменский бизнесмен утаил от налогов 35 миллионов рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За уклонение от уплаты налогов на 35 млн рублей в Тюмени будут судить руководителя коммерческой компании, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, с мая по октябрь 2021 года предприниматель передавал бухгалтеру документы с заведомо ложными сведениями о выполнении услуг и поставке товаров сторонними организациями, в том числе подложные счета-фактуры.

Данные были в последующем отражены в бухгалтерском учете, а также в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. В результате предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на 35 млн рублей.