В Тюменской области открыто четыре тысячи вакансий в строительной отрасли

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Высокий спрос на работников строительной отрасли сохраняется в Тюменской области. По данным регионального департамента труда и занятости населения, на ноябрь 2022 года в этой сфере заявлено четыре тысячи вакансий.

Спросом пользуются специалисты и других рабочих профессий: водитель автомобиля, монтажник, бетонщик, каменщик, водитель вездехода, машинист экскаватора, маляр, плотник и другие.

В таких отраслях экономики, как образование, сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства в Тюменской области заявлено 9,2 тыс. вакансий. В этом сегменте востребованы учителя, изготовители полуфабрикатов из мяса птицы, овощеводы, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, обработчики птицы, операторы птицефабрик и механизированных ферм, ветеринарные врачи и другие.

Всего в регионе работодателями заявлено 24,1 тысячи вакансий. С начала 2022 года в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске работы обратились 51 тыс. 995 человек, трудоустроено 35 тыс. 810 человек.