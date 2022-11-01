Заблудившуюся семейную пару вывели из леса спасатели в Тюменском районе

| Фото: Тюменская областная служба экстренного реагирования | Фото: Тюменская областная служба экстренного реагирования

Мужчину и женщину, потерявшихся в лесном массиве возле Червишевского тракта, вывели в тот же день спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования 16 ноября. В медицинской помощи семейная пара не нуждалась, сообщили в ведомстве.

По номеру 112 на пульт оперативного дежурного поступила информация о потерявшейся в лесу паре. Со слов заявителей, они заплутали в лесу и обратно дорогу найти не могут. Спасатели сразу же выехали, уже через час работа по поиску и эвакуация была завершена. Пару отвезли к родственникам.

В Тюменской областной службе экстренного реагирования напомнили, что длительное нахождение на открытом воздухе при отрицательных температурах может привести к переохлаждению и нанести большой вред здоровью. Планируя долгие прогулки на свежем воздухе, нужно одеваться соответствующим образом.