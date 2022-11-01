  • 18 ноября 202218.11.2022пятница
  • USD60,3894
    EUR62,5712
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Заблудившуюся семейную пару вывели из леса спасатели в Тюменском районе

Происшествия, 16:31 18 ноября 2022

Тюменская областная служба экстренного реагирования | Фото: Тюменская областная служба экстренного реагирования

Мужчину и женщину, потерявшихся в лесном массиве возле Червишевского тракта, вывели в тот же день спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования 16 ноября. В медицинской помощи семейная пара не нуждалась, сообщили в ведомстве.

По номеру 112 на пульт оперативного дежурного поступила информация о потерявшейся в лесу паре. Со слов заявителей, они заплутали в лесу и обратно дорогу найти не могут. Спасатели сразу же выехали, уже через час работа по поиску и эвакуация была завершена. Пару отвезли к родственникам.

В Тюменской областной службе экстренного реагирования напомнили, что длительное нахождение на открытом воздухе при отрицательных температурах может привести к переохлаждению и нанести большой вред здоровью. Планируя долгие прогулки на свежем воздухе, нужно одеваться соответствующим образом.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# заморозки , поиск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:12 18.11.2022Мошенники пытаются обманывать тюменцев под видом судебных приставов
16:37 18.11.2022Тюменскую телекомпанию оштрафовали на 250 тысяч рублей из-за образа медика в рекламе
16:31 18.11.2022Заблудившуюся семейную пару вывели из леса спасатели в Тюменском районе
15:52 18.11.2022Учебный пожар тушили в ТЦ "Пригородный" в Тюмени