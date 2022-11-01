Энергетики Тюменской области направят 650 млн рублей на техприсоединение потребителей

| Фото: АО "Россети Тюмень" | Фото: АО "Россети Тюмень"

В текущем году за 10 месяцев "Россети Тюмень" получили около 9,5 тысяч заявок на техприсоединение: рост по сравнению с 2019 годом составляет более 75 %. В октябре энергетики нарастили темпы исполнения договоров ТП – подключение новых клиентов превысило количество новых заявок в 3,5 раза. Общий объем финансирования мероприятий, связанных с техприсоединением в Тюменской области, составит почти 670 млн рублей, предполагают специалисты.

По словам заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг "Россети Тюмень" Елены Баклановой, рост заявок может быть связан как с переездом жителей в частные дома по причине действовавшего ранее коронавируса, так и желанием успеть воспользоваться льготным техприсоединением, действовавшим до 1 июля 2022 года.

С 2020 по 2022 год энергетики заключили 16 тысяч договоров с потребителями. Из них более 14 тысяч – жители СНТ и поселков. Количество обращений к энергокомпании на этом фоне существенно увеличилось. В контакт-центр "Россети Тюмень" за последние 2 года поступило более 200 тысяч звонков.

Но в структуре взаимодействия с потребителями основная часть вопросов не связана с техприсоединением. Издание "Коммерсант Урал" пишет, что проблемы электроснабжения в Тюменской области корнями уходят в 1990-е и 2000-е годы и среди ключевых причин отмечается нежелание собственников электросетевого хозяйства вкладывать средства в техперевооружение инфраструктуры. Например, в Тюменском районе есть населенные пункты, где электрические сети устанавливались еще в 1970-х годах. Но заключаемые администрациями договоры краткосрочной аренды не позволяют энергетикам развивать энергоинфраструктуру, количество абонентов которой стабильно прирастает.

"Россети Тюмень" готовы вкладывать собственные средства в модернизацию электрохозяйства, отмечает Елена Бакланова. Для этого требуется решение органов власти о консолидации электросетевого хозяйства на базе компании. Только так у компании появятся правовые основания инвестировать в модернизацию нынешних бесхозов и муниципальных энергообъектов.

Фото и информация предоставлены АО "Россети Тюмень".

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