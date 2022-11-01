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В Тобольске идет монтаж 18-метровой новогодней ели на Базарной площади

Общество, 18:09 19 ноября 2022

vk.com/publicadmtobolsk | Фото: vk.com/publicadmtobolsk

18-метровую ель монтируют на Базарной площади в Тобольске 19 ноября. Для ее украшения будет использовано 73 гигантских шара, 41 большая снежинка для декора и 1500 лампочек для гирлянды, сообщает администрация города.

Пятницкий каток на Базарной площади откроют 17 декабря.

В Тобольске в этот раз на смену ледяным фигурам придут снежные. Конкурс снеговиков пройдет на Красной площади кремля, где установят 30 коробов. Трудовые коллективы, образовательные учреждения, общественные организации, семьи и просто группы инициативных горожан будут делать фигуры, реализовывать творческие идеи.

Заявки на конкурс "Тобольские снеговики", главная тема которого "Моё детство", начнут принимать 1 декабря. Работа над объектами пройдет 17 и 18 декабря, а победителей назовут 27 декабря.

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# Новый год , Тобольск

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