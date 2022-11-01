Проект бюджета города рассмотрят тюменские депутаты 24 ноября

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Городские депутаты в режиме видео-конференц-связи примут участие в заседании Тюменской областной думы и заслушают ежегодное послание губернатора 24 ноября.

Согласно решению совета гордумы, после доклада главы региона Александра Моора о положении дел в субъекте, депутаты продолжат работу по вопросам повестки, в том числе, рассмотрят проект бюджета Тюмени.

Совет городской думы утвердил также план нормотворческой деятельности на 2023 год, проект повестки предстоящего заседания и список приглашенных.

Напомним, публичные слушания по проекту бюджета Тюмени на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов состоялись 10 ноября, в них приняли участие более 150 человек. В зале администрации города собрались депутаты Тюменской городской думы, представители территориальных общественных самоуправлений, общественные организации, жители города.

Вопрос о рекомендациях, принятых на публичных слушаниях по проекту решения Тюменской городской думы "О бюджете города Тюмени на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" депутаты рассмотрели на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету гордумы 16 ноября.

38-е заседание гордумы начнется 24 ноября в Большом зале администрации Тюмени по адресу ул. Первомайская, 20 в 10 часов. С повесткой заседания можно ознакомиться по ссылке.

Николай Ступников