Пять наград выиграли дзюдоисты Тюменской области на международных соревнованиях

| Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо» | Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо»

Пять наград выиграли дзюдоисты Тюменской области на международных соревнованиях Russian Judo Tour среди мужчин и женщин, которые прошли в Челябинске. Всего в турнире участвовали 200 спортсменов из 31 субъекта России, а также стран Беларуси, Израиля, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Индии.

Делегация Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" вернулась домой с пятью наградами: серебро взяли Алина Сергеева в весовой категории до 48 кг и Любовь Тимофейчева (до 57 кг) и три бронзовые награды получили Шамиль Умаев (до 73 кг), Любовь Орлова (до 78 кг) и Валерия Таратунина (свыше 78 кг).

"Это был серьезный турнир, который объединил сильных спортсменов. Благодаря подобным соревнованиям мы знаем над чем работать, на что сделать упор на тренировках", - рассказал старший тренер сборных команд Тюменской области по дзюдо среди мужчин и юниоров до 23 лет Андрей Вуколов.

| Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо» | Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо»

9-11 декабря тюменская команда будет выступать на Кубке России в Калининграде.