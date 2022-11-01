Проехавшего по пешеходному бульвару в центре Тюмени водителя оштрафовали

| Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области (архив) | Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области (архив)

Автомобилиста, проехавшего по пешеходному бульвару на ул. Дзержинского в Тюмени, задержали инспекторы полка ДПС ГИБДД, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Видеоролик с нарушением ПДД водителем автомобиля Chevrolet Niva был опубликован 22 ноября в одной из групп социальной сети ВКонтакте.

"Мужчина сослался на невнимательность и полностью признал вину. 64-летний водитель привлечен к административной ответственности по статье за езду по тротуару в виде штрафа в две тысячи рублей", – сообщили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции системно мониторят социальные сети и работают с каждым нарушителем, большинство из которых привлекается к административной ответственности за нарушения ПДД.