Проехавшего по пешеходному бульвару в центре Тюмени водителя оштрафовали
Автомобилиста, проехавшего по пешеходному бульвару на ул. Дзержинского в Тюмени, задержали инспекторы полка ДПС ГИБДД, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Видеоролик с нарушением ПДД водителем автомобиля Chevrolet Niva был опубликован 22 ноября в одной из групп социальной сети ВКонтакте.
"Мужчина сослался на невнимательность и полностью признал вину. 64-летний водитель привлечен к административной ответственности по статье за езду по тротуару в виде штрафа в две тысячи рублей", – сообщили в ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции системно мониторят социальные сети и работают с каждым нарушителем, большинство из которых привлекается к административной ответственности за нарушения ПДД.