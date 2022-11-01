Десятилетний тюменец завоевал серебро в федеральном конкурсе "Поколение М"

| Фото: Пресс-служба МТС в Тюменской области | Фото: Пресс-служба МТС в Тюменской области

Десятилетний Спартак Сорокин из Тюмени взял серебро в творческо-образовательном проекте МТС "Поколение М". Он вошел в число лучших юных артистов страны с театром-студией "Непоседы", сообщает пресс-служба МТС в Тюменской области.

Педагогов знаменитой "фабрики талантов" поразила артистичная работа перспективного тюменского школьника, который эмоционально исполнил песню "Мы маленькие дети" из фильма "Приключения Электроника".

Спартак Сорокин занимается вокалом с 4 лет, учился на хоровом отделение ДШИ им. Знаменского в Тюмени. В 2022 году он поступил в Академию хорового искусства им. Попова.

Для участия в онлайн-соревнованиях школьник прошел бесплатные мастер-классы по дикции, артикуляционной гимнастике от педагога по сценической речи и актерскому мастерству театра-студии "Непоседы" Алены Булаховой на цифровой платформе pokolenie.mts.ru, загрузил свое видео в выбранную номинацию для участников от 6 до 10 лет и стал одним из победителей.

По словам Спартака Сорокина, он не ожидал, что победит, так как было много достойных соперников.

"Узнал о проекте "Поколение М" во время участия в музыкальном супершоу "Пламенные сердца" в Москве. С того момента стали с мамой следить за ним, решили поучаствовать. Огромное спасибо жюри и моим педагогам. В будущем мечтаю свою жизнь связать с музыкой и кино. Сейчас осваиваю новую для себя профессию дирижёра, для меня важно получать музыкальное образование и прививать вкус и культуру через мировые произведения", - добавил он.

Отметим, что в 2022 году в направлении "Концертный промоутер" бронзу взял тюменский студент Денис Тухватуллин, а в вокальном конкурсе от Полины Гагариной приз зрительских симпатий взяла юная вокалистка Екатерина Шадрина из Тюмени.