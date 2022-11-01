  • 23 ноября 202223.11.2022среда
  • USD60,6566
    EUR62,1774
  • В Тюмени -14..-16 С 1 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жителя Тюменской области, избившего подругу, отправили в колонию

Происшествия, 15:46 23 ноября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На полтора года отправился в колонию избивший подругу житель Голышмановского округа. Он застал сожительницу в постели с другим мужчиной, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, вечером 2 июля мужчина отправился на поиски пропавшей подруги. Он знал, что сожительница намеревалась гостить у его сестры и отправился туда на такси. Возлюбленную он застал в постели с другим мужчиной, который убежал и закрылся в бане.

Ревнивец избил женщину и отвез домой, где снова избил. Утром женщине пришлось обратиться в больницу, у нее обнаружили переломы стенок пазух верхней челюсти, сотрясение мозга и другие травмы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# суд , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:46 23.11.2022Жителя Тюменской области, избившего подругу, отправили в колонию
14:37 23.11.2022За гибель ребенка в детском саду Тобольска будут судить воспитателя
13:21 23.11.2022Пострадали двое: водитель иномарки въехал в ограждение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
12:59 23.11.2022 Бердюжская школа заплатит ученику 300 тысяч рублей за травму