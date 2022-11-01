Жителя Тюменской области, избившего подругу, отправили в колонию

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На полтора года отправился в колонию избивший подругу житель Голышмановского округа. Он застал сожительницу в постели с другим мужчиной, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, вечером 2 июля мужчина отправился на поиски пропавшей подруги. Он знал, что сожительница намеревалась гостить у его сестры и отправился туда на такси. Возлюбленную он застал в постели с другим мужчиной, который убежал и закрылся в бане.

Ревнивец избил женщину и отвез домой, где снова избил. Утром женщине пришлось обратиться в больницу, у нее обнаружили переломы стенок пазух верхней челюсти, сотрясение мозга и другие травмы.