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МФК "Тюмень" на чемпионате России встретится с новосибирским "Сибиряком"

Спорт, 16:58 23 ноября 2022

www.mfktyumen.ru | Фото: www.mfktyumen.ru

МФК "Тюмень" проведет матчи 5 тура чемпионата России по мини-футболу среди клубов Pari-Суперлиги 25 и 26 ноября. Соперником команды Максима Горбунова станет новосибирский "Сибиряк".

По информации пресс-службы спортивного клуба, матчи пройдут в Тюмени, в спортивном комплексе "Центральный".

"Эмоции от того, что "Сибиряк" снова вернулся в элиту российского мини-футбола только положительные, - рассказывает тренер МФК "Тюмень" Сергей Чухрий. – Очень здорово, что кроме новосибирской команды Pari-Суперлигу пополнил и Санкт-Петербургский "Кристалл". "Сибиряк" - клуб с историей, после трех сезонов в Высшей лиге пришло время вернуться в элиту. Сейчас сибиряков ждет непростой чемпионат. Думаю, ребята адаптируются и мы увидим отличную команду".

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