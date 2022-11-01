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Тюменцы могут посмотреть конференцию о здоровом образе жизни в онлайн

Спорт, 17:21 23 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Физическое и спортивное воспитание в школах, управление и социальное проектирование в физической культуре и спорте, вопросы сохранения здоровья юных спортсменов обсудят на XX Международной научно-практической конференции, посвященная памяти доктора педагогических наук, профессора В. Н. Зуева 24 и 25 ноября.

Как сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, в 2023 году она посвящена стратегии формирования здорового образа жизни.

Конференция пройдет в очном и дистанционном форматах. Желающие познакомиться с выступлениями, докладами и исследованиями экспертов могут подключиться к прямым трансляциям по расписанию.

Для подключения к трансляциям в сервисе Microsoft Teams необходимо в нем зарегистрироваться. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

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# конференция , спорт , физическая культура

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