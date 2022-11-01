"Единая Россия" разрабатывает меры по привлечению специалистов на тюменские предприятия
В условиях непрекращающихся санкций и военной мобилизации тюменские предприятия стали испытывать трудности в своей работе. Это отметили на своем заседании члены общественного совета партийного проекта "Единой России" "Выбирай своё", сообщает пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии
"Единая Россия".
Вопрос нехватки кадров, по словам регионального координатора партпроекта Владимира Ульянова, вышел на первый план.
"У нас есть проблема по рабочим кадрам в профессионально техническом и высшем образовании. В сельской местности скоро на трактор некому будет сесть, - пояснил он. - Надо предпринимать срочные меры по привлечению специалистов. Чтобы это осуществить, мы должны собрать мнения по данной проблематике и выработать меры".
Вполне реально, по его мнению, сделать заказ высшим учебным заведениям по конкретным специалистам.
Взаимодействие работодателей с высшей школой и кванториумом, по оценке другого депутата Юрия Баранчука, тоже может дать хороший результат.
"Нам без науки, без вузов, без средних специальных учебных заведений трудно говорить о том, что мы можем сделать качественный шаг вперед в части освоения новых товаров и услуг", - подчеркнул он.
Предложение о налаживании координации между предприятием-заказчиком и институтом должно быть реализовано, считает председатель общественного совета партпроекта "Выбирай свое" Анатолий Киреев.
"Высокотехнологичную продукцию невозможно разработать и реализовать без научных исследований. На рынке труда крайне мало опытных конструкторов. Мы их знаем по именам и их переманивают постоянно. Так и с опытными технологами", - заявил он.