"Единая Россия" разрабатывает меры по привлечению специалистов на тюменские предприятия

| Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия"

В условиях непрекращающихся санкций и военной мобилизации тюменские предприятия стали испытывать трудности в своей работе. Это отметили на своем заседании члены общественного совета партийного проекта "Единой России" "Выбирай своё", сообщает пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии

"Единая Россия".

Вопрос нехватки кадров, по словам регионального координатора партпроекта Владимира Ульянова, вышел на первый план.

"У нас есть проблема по рабочим кадрам в профессионально техническом и высшем образовании. В сельской местности скоро на трактор некому будет сесть, - пояснил он. - Надо предпринимать срочные меры по привлечению специалистов. Чтобы это осуществить, мы должны собрать мнения по данной проблематике и выработать меры".

Вполне реально, по его мнению, сделать заказ высшим учебным заведениям по конкретным специалистам.

Взаимодействие работодателей с высшей школой и кванториумом, по оценке другого депутата Юрия Баранчука, тоже может дать хороший результат.

"Нам без науки, без вузов, без средних специальных учебных заведений трудно говорить о том, что мы можем сделать качественный шаг вперед в части освоения новых товаров и услуг", - подчеркнул он.

Предложение о налаживании координации между предприятием-заказчиком и институтом должно быть реализовано, считает председатель общественного совета партпроекта "Выбирай свое" Анатолий Киреев.

"Высокотехнологичную продукцию невозможно разработать и реализовать без научных исследований. На рынке труда крайне мало опытных конструкторов. Мы их знаем по именам и их переманивают постоянно. Так и с опытными технологами", - заявил он.