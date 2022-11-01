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Владимир Якушев: мама – главный человек в жизни каждого из нас

Политика, 09:05 27 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Мама – главный человек в жизни каждого из нас. Её любовь залечивает душевные раны и оберегает от невзгод. Её сердце прощает нам любые ошибки. Её тепло и забота делают нас лучше.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

По его словам, материнство - самый ответственный труд в мире. От него зависит, с какими ценностями дети придут во взрослую жизнь. Смогут ли созидать и достигать цели. Сумеют ли преодолевать трудности и сохранять в себе человечность.

"Дорогие мамы и бабушки! Примите самые искренние слова благодарности за ваше терпение, внимание и беззаветную любовь! За то, что рядом с вами мы всегда можем хоть на мгновение вернуться в детство. Желаю вам крепкого здоровья, энергии, благополучия и счастья!" - сказал Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , День матери

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