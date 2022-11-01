Тюменец отсидит в колонии год и два месяца за фиктивную прописку 29 мигрантов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Один год и два месяца лишения свободы в колонии-поселении - такой приговор вынес суд Тюмени 63-летнему мужчине за фиктивную регистрацию 29 мигрантов, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В счет возмещения незаконных сделок суд взыскал с осужденного в доход государства денежные средства в сумме 14 тыс. 500 рублей.

"С февраля по апрель 2022 года мужчина фиктивно зарегистрировал в своей квартире мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Он не намеревался предоставлять им жилье для проживания. За указанные действия тюменец получил от иностранных граждан денежное вознаграждение", - напомнили в пресс-службе.

Осужденный взят под стражу в зале суда.