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Партия из более четырех тысяч саженцев для озеленения поступила в Тюмень

Экономика, 17:08 24 ноября 2022

Тюменский филиал ЦНМВЛ | Фото: Тюменский филиал ЦНМВЛ

Партия из более четырех тысяч саженцев для озеленения поступила в Тюмень. Ель, боярышник, береза, сирень, липа, яблоня, сосна, клены, дубы и гортензии будут высажены в областном центре уже в следующем году, а пока специалисты проверили деревья на фитосанитарную безопасность. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

В ходе лабораторных исследований карантинные объекты в саженцах не обнаружены, уточнили в ведомстве. При этом отметили, что в 2022 г. в Тюмени высажено около восьми тысяч деревьев и кустарников. Кроме комплексного озеленения уже пятый год в областном центре проходит акция "Посади дерево". За это время город стал зеленее на две тысячи деревьев

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# озеленение , саженцы , управление Россельхознадзора

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