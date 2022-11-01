Александр Моор прокомментировал принятый бюджет Тюменской области

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Бюджет Тюменской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг, который приняли депутаты областной думы во втором и третьем окончательном чтениях, в целом сбалансирован и позволяет не терять динамики развития региона. Об этом заявил губернатор Александр Моор, комментируя решение депутатов.

"Безусловно, несмотря на все трудности, бюджет Тюменской области как всегда социально ориентированный документ, - подчеркнул он. – Чуть более 60 процентов расходов в 2023 году – этот расходы на социальную сферу. Что бы ни было, мы все принятые обязательства выполняем и будем выполнять в полном объеме. По ходу жизни возникают разные обстоятельства, и мы всегда находим резервы для того, чтобы принимать и дополнительные решения для поддержки наших земляков, как это было и в 2022 году".

Консервативный подход к планированию доходной части бюджета полностью, по словам главы региона, себя оправдывает.

"Покрытие заложенного дефицита бюджета предусматривается за счет заимствования, но это лишь предусмотренная возможность в случае необходимости занять деньги на рынке, – пояснил он. - Мы понимаем, что экономика Тюменской области развивается, и у нас всегда будут деньги для погашения этих кредитов. В этом нет ничего страшного, это нормальный инструмент работы с финансами".

Такие подходы к планированию и в 2023 году позволяют региону сохранить бюджет развития для того, чтобы строить необходимые детские сады, школы, развивать систему здравоохранения - производить ремонт, оснащать необходимым оборудованием, продолжать масштабное строительство дорог, ремонт мостов.

"Сохранен большой блок экономической поддержки, ключевых отраслей, сельского хозяйства, промышленности для того, чтобы тот потенциал, который мы с вами за эти годы создали, продолжал развиваться, чтобы появлялись новые проекты", - отметил губернатор.