Дмитрий Осипов: у Тюмени накоплен серьезный запас прочности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Послание губернатора - четка и системная речь, с одной стороны - подводящая итог работы, проделанной в Тюменской области в 2021 году, а с другой - дающая ориентиры и цели на предстоящий год.

Об этом заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов сообщил в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия" 25 ноября.

Напомним, депутаты Тюменской гордумы приняли участие в режиме видео-конференц-связи в заседании Тюменской областной думы, на котором с докладом о положении дел в области выступил глава региона Александр Моор.

"Основная мысль послания в том, что, как бы ни складывались обстоятельства, а ведь уже каждому сегодня очевидно, что мы живем в эпоху перемен, мы ни в коем случае не должны отказываться от развития, - подчеркнул Дмитрий Осипов. - Это внушает оптимизм, поскольку есть внутренние ресурсы у нашей территории и ее жителей".

Об этом, по его словам, позволяет говорить и принятый городской думой проект бюджета Тюмени на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Напомним, что доходы в главном финансовом документе областного центра спрогнозированы в размере 35,6 млрд рублей, расходы составят 38,1 млрд.

"Принятый бюджет не только гарантирует жителям стабильность, но и дает возможности развития. Не секрет, что в последние годы город активно развивался, тюменцы привыкли к тому, что каждый год появляются и реконструируются десятки новых объектов", - считает Дмитрий Осипов.

Заместитель председателя городской думы также заверил тюменцев в том, что, несмотря на непростую ситуацию, эта динамика будет сохранена и задел для этого у областного центра есть. "За последние годы накоплен серьезный запас прочности, - подчеркнул он. - Так, предусмотрены средства на оборудование четырех школ, причем три из них абсолютно новые, в том числе в микрорайонах "Тура" и "Тюменская слобода", плюс выйдет из ремонта школа № 62".

Николай Ступников