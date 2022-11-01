Дмитрий Осипов высказался о необходимости крематория в Тюмени

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

К вопросу о строительстве в Тюмени крематория периодически возвращаются последние несколько лет. Однако необходимо понимание, готовы ли горожане пользоваться подобным дорогостоящим объектом.

Такое мнение высказал заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия" 25 ноября.

Он напомнил, что за несколько лет в Тюмени достигнут серьезный прогресс в благоустройстве городских кладбищ и упорядочении их работы. Появляются новые места захоронений, оборудованные удобными подъездами, в то время как возможное строительство крематория нередко становилось поводом для спекуляций.

"Как человек, находящийся последнее время в центре этих обсуждений, я могу сказать, что сегодня не сложились в полной мере условия для того, чтобы появился инвестор, готовый вложить в эту историю десятки миллионов, - отметил он. - Есть ли запрос от горожан? В какой-то мере да, но немало людей еще не готовы".

По его словам, это серьезные финансовые вложения, и реального инвестора в настоящее время нет.

Николай Ступников