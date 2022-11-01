"Тюмень" сыграет с командой из Екатеринбурга дома

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Второй круг чемпионата российской высшей лиги "А" волейболисты "Тюмени" начнут домашними матчами. Игры состоятся 26 и 27 ноября, сообщает пресс-служба клуба.

В гости к подопечным Сергея Шульги приедет "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга. В таблице ближайшие оппоненты находятся по соседству. Тюменцы располагаются на первой строчке. В их активе — 13 побед и 37 очков.

Что касается уральцев, то они идут на втором месте. Железнодорожники выиграли десять матчей и заработали 30 баллов.

В первом круге соперники встречались в Екатеринбурге. Тогда первый матч взяли хозяева — 3:0. Во втором же поединке сильнее с таким же счётом оказались сибиряки.

Матчи пройдут в комплексе "Академия спорта". Их начало — в 15 часов 30 минут.