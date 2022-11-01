В Тюмень приедут юные спортсмены со всей России на чемпионат по теннису

| Фото: федерация тенниса Тюменской области | Фото: федерация тенниса Тюменской области

150 спортсменов из Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Уфы, Омска, Иркутска и других городов страны выступят на первенстве области по теннису на базе теннисного центра с 26 ноября по 4 декабря. Об этом сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

На чемпионате сразятся ребята в двух возрастных категориях в одиночных и парных матчах. Соревнования пройдут по олимпийской системе с добавлением второго круга.

По словам исполнительного директора федерации тенниса Тюменской области Виктора Галактионова, первенство Тюменской области – отличный шанс для спортсменов посоревноваться с сильными игроками страны.

"У нас большие надежды на тюменских теннисисток из категории 15 лет и младше. Рассчитываем на успешное выступление Надежды Шабалиной, которая показывает отличные результаты", - поделился Галактионов.

Успешное выступление на турнире позволит спортсменам улучшить свои рейтинговые показатели для участия в более крупных соревнованиях.