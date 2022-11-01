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500 тюменок в декрете обучились новым профессиям

Экономика, 13:00 26 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительное образование или востребованную профессию получили более 1 тыс. 100 мам Тюменской области в 2022 году. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

500 женщин находились в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, не состояли в трудовых отношениях 600 жительниц региона, воспитывающих детей до 7 лет.

В 2022 для прохождения обучения в рамках государственного социального заказа женщинам выдано 50 сертификатов.

За консультациями можно обратиться по телефону горячей линии центра занятости населения Тюмени и Тюменского района: +7 (3452) 27-36-05.

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# декрет , трудоустройство

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