Пять машин столкнулись на Червишевской развязке в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Червишевской развязке в сторону ул. Мориса Тореза в Тюмени 26 ноября.
Как сообщили информационному агентству "Тюменская линия" очевидцы, движение в сторону центра затруднено, начиная от ул. Мира в районе Комсомольского сквера.
Примерно на середине моста участники ДТП перекрыли левую и правую полосы. Остальным водителям приходится объезжать место аварии посередине. Движение по направлению от центра свободно.