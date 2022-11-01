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Пять машин столкнулись на Червишевской развязке в Тюмени

Происшествия, 12:25 26 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Червишевской развязке в сторону ул. Мориса Тореза в Тюмени 26 ноября.

Как сообщили информационному агентству "Тюменская линия" очевидцы, движение в сторону центра затруднено, начиная от ул. Мира в районе Комсомольского сквера.

Примерно на середине моста участники ДТП перекрыли левую и правую полосы. Остальным водителям приходится объезжать место аварии посередине. Движение по направлению от центра свободно.

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