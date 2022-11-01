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В Тюмени определят лучших рукопашников на первенстве города "Патриоты России"

Спорт, 08:41 29 ноября 2022

департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Сильнейших спортсменов установят среди 125 участников первенства Тюмени по армейскому рукопашному бою "Патриоты России-2022". Открытие состязаний пройдет 4 декабря в 13 часов 30 минут на базе тюменской спортшколы № 3, сообщает пресс-служба городского департамента по спорту и молодежной политике.

Предварительные поединки участников трех возрастных категорий от 12 до 17 лет стартуют 3 декабря. Финалы и полуфиналы пройдут на следующий день после церемонии открытия.

По словам организаторов, юные рукопашники Тюмени продемонстрируют свое мастерство и бойцовский дух, поединки обещают быть зрелищными.

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# армейский рукопашный бой , соревнования

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